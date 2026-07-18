Durante gli Europei U18 2026, un atleta ha conquistato la medaglia d’argento nella marcia. Nella gara di atletica live, altri due atleti hanno raggiunto i quarti di finale, mentre un’azzurra ha concluso la prova dei 2000 siepi al quarto posto con il nuovo record italiano Under 18, 6’37”60, eguagliando il tempo di una rivale ceca. La diretta comprende anche aggiornamenti sulla Diamond League di Londra, iniziata alle 14.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 9.53: L’azzurra Yasmine Lazouzi chiude i 2000 siepi ai piedi del podio in 6’37?60, tempo che vale il nuovo record italiano Under 18, eguagliando al centesimo la ceca Lucie Jílková, terza per questione di millesimi. Il titolo europeo va alla tedesca Franziska Gräter, che si impone in 6’36?03 con il primato personale, davanti all’irlandese Lucie Cawley, argento in 6’36?22 e nuovo record nazionale Under 18. Il bronzo è assegnato a Lucie Jílková, terza in 6’37?60, davanti proprio a Lazouzi per un piazzamento deciso dal fotofinish. Resta comunque una prestazione di grandissimo valore per Lazouzi, capace di migliorare il primato italiano di categoria e di confermarsi tra le migliori specialiste europee. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Davide Sorressa argento nella marcia! Quarti Lazouzi e Rabai. Tra poco Succo

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Campionati Europei di Atletica Leggera Under 18 2026 Rieti in diretta streaming

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