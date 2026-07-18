Durante gli Europei U18 2026, un atleta ha conquistato la medaglia d’argento nella marcia. Nella stessa manifestazione, si è registrato un tempo molto rapido nei 100 ostacoli. La diretta dell’evento prosegue con aggiornamenti sulla Diamond League di atletica, iniziata alle 14.00, con protagonisti tra cui Voitto Virjonen. La seconda batteria dei 110 ostacoli è stata vinta da un atleta finlandese con un tempo di 14 secondi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 11.21. Questi i protagonisti della seconda batteria dei 110 hs: 1 Voitto Virjonen (FIN) 14.13 2 Tomer Ellouk (ISR) 13.93 3 Eryk Trojnar (POL) 13.46 4 Mehmet Akif Çinaz (TUR) 14.12 5 Sergej Martinovic (MNE) 13.73 6 Eljahro Philipsen (NED) 13.44 7 Jakob Windmüller (GER) 13.95 8 Pavel Catalin Bunea (ROU) 13.74 11.17: La prima batteria dei 110 ostacoli maschili premia il francese Orfeo Chandler, che si impone in 13?36, firmando anche il primato personale. Alle sue spalle conquistano la qualificazione diretta alle semifinali lo spagnolo Nicolás Ceballos (13?53), il belga Jan Geirnaert (13?72) e il cipriota Andreas Savva (13?75), autore anch’egli del primato personale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Davide Sorressa argento nella marcia! Succo da urlo nei 100 hs!

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