LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Succo e Bighi d’argento Italia sul podio nella staffetta svedese

Ai Campionati Europei U18 di atletica, l’Italia ha ottenuto un argento nella staffetta svedese grazie a Succo e Bighi. La Gran Bretagna si è classificata prima nel medagliere con otto ori, due argenti e tre bronzi. La Repubblica Ceca ha conquistato cinque ori, due argenti e cinque bronzi, mentre la Spagna ha ottenuto quattro ori, cinque argenti e sei bronzi. La manifestazione è in corso con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46 A vincere il medagliere è la Gran Bretgana con 8 ori, 2 argenti e 3 bronzi davanti a Cechia (5-2-5) e Spagna (4-5-6). L’Italia chiude in settima posizione con 2 ori, 4 argenti ed 1 bronzo. 19.44 Con la vittoria di Withaka dei 1500 metri e di Andrejev del decathlon si sono conclusi gli Europei U18 di RIeti 2026. 19.42 Metsmaker chiude ottavo in 4:52.78, primato personale, ed ottiene 602 punti contro i 632 di Andrejev che vince l’oro nel decathlon degli Europei U18 19.41 Vittoria per Withaka in 4:32.86 davanti a Tesson (4:34.95) e Muraro (4:35.21). Andrejev è crollato nel finale ed ha chiuso sesto a 4:47. 🔗 Leggi su Oasport.it

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