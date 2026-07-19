Durante gli Europei U18 di atletica, le staffette azzurre hanno conquistato una medaglia di bronzo nella staffetta svedese, mentre gli atleti italiani sono rimasti a pochi centesimi dal podio. Nella gara del decathlon, dopo nove prove su dieci, la classifica vede un atleta estone in testa. Gli aggiornamenti continuano con le ultime prove in corso e la classifica definitiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.29 Questa la classifica del decathlon dopo nove prove su dieci: 1 Aleksander Metsmaker EST 2009-03-29 6905 2 Sebastián Andrejev CZE 2009-04-10 6891 3 Oliver Downs GBR 2009-02-28 6743 4 Magnus Vieth GER 2009-08-25 6655 5 Douglas Knox GBR 2009-01-18 6616 6 Andrea Jolevot FRA 2009-11-19 6588 7 Hank-Gerhard Hausenberg EST 2009-03-19 6585 8 Vincent Armstroff GER 2009-11-06 6541 9 Louka Tesson FRA 2009-05-22 6401 10 Kacper Sobieralski POL 2009-06-28 6215 11 Ivan Davide Muraro ITA 2010-03-15 6100 12 Lucas Gschier AUT 2009-12-18 6024 13 Markus Waithaka FIN 2009-01-09 5944 14 Rens Klinkhamer NED 2009-05-13 5801 15 Andrea Longhi ITA 2009-07-21 5731 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: azzurre di bronzo nella staffetta svedese, azzurri ai piedi del podio

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