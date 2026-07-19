Un'atleta italiana si è piazzata sesta nei 400 metri con un tempo di 59 secondi durante gli Europei U18. Pochi minuti prima, un'altra rappresentante nazionale ha ottenuto un argento nel salto in alto. Nella finale di questa specialità, un’atleta ha concluso la gara con risultati positivi, mentre un’altra si prepara a scendere in pista per la finale di succo. La manifestazione continua con aggiornamenti live sulle varie discipline in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 L’azzurra Kalidjatou Sella Bance è partita a rilento, ma ha poi rimontato nel finale. Per lei un buon sesto posto con il tempo di 59.60. 17.47 Vittoria netta per la ceca Botkova (55.20)! La giovane ostacolista segna il nuovo record europeo under 18. In seconda posizione la svizzera Hirsbrunner (57.83), terza la britannica Bertacchini (58.13) 17.44 Parte la finale! 17.41 Queste le avversarie di Kalidjatou Sella Bance nella finale dei 400 ostacoli: Linda Botková, Mina Hirsbrunner, Lucia Bertacchini, Elle-Kate McRae, Delia Ioana Astefanoaie, Zarja Žižek, Lena Bogdanovic 17.38 Prosegue anche la finale del salto con l’asta femminile, purtroppo senza azzurre in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Bighi d’argento nel salto in alto! Pochi minuti alla finale di Succo

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