LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | si assegnano le ultime medaglie dell’edizione
Durante gli Europei U18 di atletica, si stanno assegnando le ultime medaglie dell’edizione 2026. Alle 18.20, l’attenzione sarà rivolta a una atleta italiana, tra le favorite nei 100 metri ostacoli. La giornata prevede le finali e le premiazioni delle varie discipline in programma. La manifestazione si svolge con la partecipazione di giovani atleti provenienti da diversi paesi europei. La diretta aggiorna sui risultati e le premiazioni in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:53 Per l’Italia occhi puntati alle 18.20 su Alessia Succo, tra le favorite per la medaglia d’oro nei 100 hs. Programma che verrà chiuso dalle staffette miste in cui gli azzurri si sono qualificati tanto con il quartetto maschile che con quello femminile. 15:48 Si ripartirà alle 16.00 con la finalissima del salto in alto femminile, seguita alle 16.30 da quella del salto con l’asta femminile. 15:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dell’ultima giornata degli Europei under 18 di Rieti. Poco meno di 20 minuti all’inizio della sessione pomeridiana con cui si concluderà la kermesse continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Europei di Atletica Leggera Under 18 2026 Rieti in diretta streaming
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SABATO MATTINA ORE 10.10 CAMPIONATI EUROPEI U18 - RIETI ANTONIO DI PALMA in pedana nel giavellotto Diretta su: live.tv.sportface.it TUTTI PRONTI A FARE IL TIFO PER LUI!!! #atletica #giavellotto #rieti #campionatieuropei facebook
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