LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | si assegnano le ultime medaglie dell’edizione

Notizia in breve

Durante gli Europei U18 di atletica, si stanno assegnando le ultime medaglie dell’edizione 2026. Alle 18.20, l’attenzione sarà rivolta a una atleta italiana, tra le favorite nei 100 metri ostacoli. La giornata prevede le finali e le premiazioni delle varie discipline in programma. La manifestazione si svolge con la partecipazione di giovani atleti provenienti da diversi paesi europei. La diretta aggiorna sui risultati e le premiazioni in tempo reale.