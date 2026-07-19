Durante gli Europei Under 18 di atletica, si sono svolte le semifinali di marcia e staffette miste. Nella marcia sono state conquistate due medaglie, mentre le staffette miste sono riuscite ad avanzare alla finale. Le squadre partecipanti alla semifinale provenivano da Israele, Portogallo, Slovacchia, Francia, Spagna, Svizzera e Norvegia. La manifestazione continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:38 Israele, Portogallo, Slovacchia, Francia, Spagna, Svizzera, Norvegia. Questi i quartetti protagonisti dell’ultima semifinale. 11:35 La finale della staffetta mista maschile è in programma questa sera alle 19.15. 11:32 Bene così! Gli azzurri si aggiudicano la seconda batteria di semifinale piazzando il primato stagionale in 1:54.34. Italia qualificata in finale. Secondo posto per l’Irlanda (1:55.15), terza posizione per la Turchia (1:55.43). 11:29 Partiti! 11:26 Lorenzo Cappellini, Matteo Bortolus, Edoardo Petriaggi e Thomas Nencini. Questi i protagonisti del quartetto azzurro. 11:24 Tra poco più di due minuti sarà la volta della seconda heat in cui gareggerà l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: due medaglie dalla marcia! Le staffette miste avanzano in finale

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