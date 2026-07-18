LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | argento di Sorressa nella marcia! Belardi ci prova nell’asta
Durante gli Europei under 18 di atletica, un atleta ha conquistato la medaglia d’argento nella marcia. Nella stessa manifestazione, un altro atleta ha tentato di superare il record nel salto con l’asta, ma la finale ha avuto un leggero ritardo rispetto all’orario previsto. La Diamond League a Londra è partita alle 14.00, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 16.28: Iniziata con un po’ di ritardo la finale dell’asta. Prima misura 4.50 16.26: La quarta rotazione nel disco regala un importante cambiamento nella lotta per il podio. Il tedesco John-Christian Schochardt trova un eccellente 62,56, firma il primato personale e sale al terzo posto, scavalcando il connazionale Lance Listner. Resta saldamente al comando il britannico Moyo Stumpenhusen con il suo 64,92, secondo il ceco Jan Valenta con 62,65, mentre Listner è ora quarto con 61,66. Chiude la top 5 lo svedese George Cederqvist con 60,04 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Europei di Atletica Leggera Under 18 2026 Rieti in diretta streaming
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