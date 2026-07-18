LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | argento di Sorressa nella marcia! Belardi ci prova nell’asta

Notizia in breve

Durante gli Europei under 18 di atletica, un atleta ha conquistato la medaglia d’argento nella marcia. Nella stessa manifestazione, un altro atleta ha tentato di superare il record nel salto con l’asta, ma la finale ha avuto un leggero ritardo rispetto all’orario previsto. La Diamond League a Londra è partita alle 14.00, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.