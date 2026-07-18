Un atleta italiano ha conquistato la medaglia d'argento nella marcia agli Europei U18 2026. Gli altri rappresentanti azzurri sono in gara, cercando di ottenere ulteriori riconoscimenti. La manifestazione si svolge con dirette live, mentre in contemporanea si svolge la Diamond League a Londra, con il britannico Stumpenhusen in testa nel lancio del disco con 59 metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 15.45: Il britannico Stumpenhusen al comando del disco con 59.78 a metà della prima rotazione di lanci 15.37: Il programma serale potrà poi essere arricchito dalle eventuali finali conquistate venerdì pomeriggio. Micol Candidi e Carolina Salvatore inseguono un posto nell’atto conclusivo dei 400 femminili, Nicolò Borello ed Edoardo Petriaggi in quello maschile. Berardo proverà ad essere protagonirta nella finale dei 200, mentre Flavio Angelini proverà a guadagnarsi la finale degli 800. Alle 18.35 sono invece già certe della presenza nella finale dei 1500 metri Cristina Morelli e Asia Prenzato, pronte a giocarsi le proprie carte in una gara molto competitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: argento di Sorressa nella marcia! Azzurri a caccia di altre medaglie

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