Durante gli Europei U18 di atletica leggera 2026 sono stati assegnati medaglie nella marcia femminile, con una vittoria d’oro e una di bronzo. La competizione si è svolta oggi, mentre nelle siepi, uno degli atleti italiani si è classificato ottavo. Alle ore 10.25 sono iniziate le staffette femminili, e alle 10.45 si sono disputate le semifinali maschili. La diretta segue gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08 Alle 10.25 prenderanno il via le staffette femminili, mentre, dalle 10.45, sarà la volta delle semifinali maschili. 10.06 In questo format, al posto delle classiche staffette 4×100 metri e 4×400 metri, le squadre competono su frazioni di 100 metri, 200 metri, 300 metri e 400 metri. 10.04 Dopo la finale dei 3000 metri femminili, sarà la volta delle semifinali della staffetta mista 1000 metri, formato molto particolare il cui record è detenuto, al femminile, dall’Italia. 10.01 Altro nullo per Ivan Davide Muraro. L’azzurro non migliora il lancio fatto al primo tentativo (37.75 metri), che gli vale la decima posizione provvisoria e 619 punti per la classifica totale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: oro e bronzo nella marcia femminile! Scardi ottavo nelle siepi

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