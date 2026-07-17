Nel pomeriggio si svolge la finale dei 2000 siepi con un atleta qualificato, mentre si attendono le prestazioni di Crisci e Canape. Nel settore del lancio del giavellotto, l’atleta italiana Fagnani ha effettuato un terzo tentativo nullo e si trova al sesto posto in una serie senza grandi misure. La diretta segue anche l’attesa per Kelly Doualla, in programma più tardi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.09: Nullo il terzo lancio di Fagnani nel giavellotto. L’azzurra resta al sesto posto in una serie che non ha visto grandi misure. La qualificazione dell’azzurra è in bilico. Alle 9.50 il secondo gruppo 9.08: Record personale per la finnica Launonen che mette una seria ipoteca sulla vittoria finale nell’eptathlon atterrando a 6.25, secondo posto nel lungo al momento per la ceca Horska con 5.80, più indietro le altre pretendenti al titolo. per Launonen sarà fuga al comando quando mancano due gare al termine del programma 9.07: La vittoria va allo svizzero Nino Eugster, che si impone in 5’51?16, davanti al tedesco Paul Euskirchen, autore del primato personale con 5’51?33, e al francese Esteban Pannier (5’51?64). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Scardi in finale nei 2000 siepi! Attesa per Crisci e Canape! Nel pomeriggio Kelly Doualla

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EUROPEI U18 RIETI 2026 | 100m DONNE (Batterie/Heats)

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