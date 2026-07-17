LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Scardi in finale nei 2000 siepi! Canape avanti col brivido nel pomeriggio Kelly Doualla

Un’atleta italiana si è qualificata per la finale dei 2000 metri siepi agli Europei Under 18. La gara si è conclusa con un atleta che ha ottenuto la qualificazione diretta, mentre un’altra ha passato il turno in finale B. Nel pomeriggio, tra gli uomini, si terrà la finale dei 2000 siepi. In precedenza, un’atleta italiana ha conquistato l’accesso alla finale del giavellotto, ottenendo il dodicesimo biglietto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30: Ci sarà un’azzurra, Sara Fagnani nella finale del giavellotto! L’italiana centra l’undicesimo spot e paretciperà all’atto conclusivo. Niente da fare per Vallet, con un nullo all’ultimo lancio. Ultima rotazione spettacolare con ben due misure limite superate: la svedese Einarsdottir con 55.96, la britannica Bull con 54.98 10.28: La zampata di Canape! L’azzurra atterra a 6.02 e si qualifica per la finale anche se la misura era 6.10. la sua è la terza misura 10.25: C’è l’italiano Giacomo Provera al via della quinta e ultima batteria dei 400 ostacoli. Questi i protagonisti: 1 Daniel Downey (IRL) 53. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Campionati Italiani U18 Indoor 2026 | 60m Hs F | Alessia Succo Record del Mondo U18

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