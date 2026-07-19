LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | l’Italia domina nella marcia femminile! al via le semifinali delle staffette miste

Durante le semifinali delle staffette miste agli Europei U18 di atletica, la prima corsa è stata vinta dalla Repubblica Ceca con un tempo di 2:07.62. La Gran Bretagna si è classificata seconda con 2:08.91, mentre l’Estonia ha concluso terza con 2:10. La gara si è svolta questa mattina e ha visto le nazionali competere per l'accesso alla finale. Sono in corso le altre semifinali e gli aggiornamenti sulla competizione continuano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.29 La Cechia si aggiudica la prima semifinale con il tempo di 2:07.62, davanti alla Gran Bretagna (2:08.91) e l’Estonia (2:10.08). Per il momento solo la Cechia è sicura della qualificazione, le altre nazioni devono passare dai ripescaggi. 10.26 Queste le nazionali al via nella prima semifinale: Cechia, Croazia, Finlandia, Austria, Estonia, Portogallo, Gran Bretagna e Ungheria. 10.24 Cominciano le semifinali femminili delle staffette miste 1000 metri L’Italia sarà presente nella terza batteria. 10.21 Questa la classifica del decathlon dopo la prova del lancio del disco: 1 Oliver Downs GBR 5633 2... 🔗 Leggi su Oasport.it

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EUROPEI U18 RIETI 2026 | 800m DONNE | Semifinali | Bianca Baiocco

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