Alle 8:40 si apre la sesta e ultima giornata degli Europei juniores di nuoto a Monaco, in Germania. Le gare sono in corso e tra le atlete in evidenza ci sono Domina e Nannucci, oltre alle staffette miste che cercano di qualificarsi per la finale. La competizione prosegue con le nuotatrici e i nuotatori impegnati nelle varie batterie, mentre si aspetta l’esito delle qualificazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.40: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. Si chiude all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera la 52ª edizione dei Campionati Europei Juniores di nuoto, con un’ultima giornata che metterà in palio gli ultimi titoli continentali e offrirà all’Italia nuove occasioni per arricchire un medagliere già estremamente positivo. Dopo una settimana ricca di soddisfazioni, gli azzurri saranno protagonisti fin dalle... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Domina, Nannucci e le due staffette miste a caccia della finale

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