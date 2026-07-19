LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | è il momento di Alessia Succo! In corso le finali del triplo e del giavellotto

Notizia in breve

Durante le finali degli Europei U18 di atletica leggera, si sono svolte le gare di triplo e giavellotto. In questo momento, sono in corso le prove di ostacoli, con le atlete ai blocchi di partenza. Nel lancio del giavellotto, il primo tentativo è stato effettuato con un risultato di circa 60 metri. La gara prosegue con le atlete che cercano di migliorare i loro lanci.