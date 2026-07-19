LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | è il momento di Alessia Succo! In corso le finali del triplo e del giavellotto
Durante le finali degli Europei U18 di atletica leggera, si sono svolte le gare di triplo e giavellotto. In questo momento, sono in corso le prove di ostacoli, con le atlete ai blocchi di partenza. Nel lancio del giavellotto, il primo tentativo è stato effettuato con un risultato di circa 60 metri. La gara prosegue con le atlete che cercano di migliorare i loro lanci.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.19 Sui blocchi di partenza le ostacoliste. Forza Alessia! 18.18 Primo lancio di gara per Cerdelli. L’azzurro scaglia il giavellotto fino a 60.43 metri, misura che vale la sesta posizione provvisoria. 18.16 Nullo il primo salto di Viola Arioli. L’azzurra aveva avuto difficoltà con l’asse di battuta anche nelle qualificazioni, trovando il suo unico salto valido all’ultimo tentativo a disposizione. 18.14 Momento colmo di gare a dir poco interessanti per l’Italia. Fra 5 minuti partirà anche la finale di Alessia Succo sui 100 ostacoli. Queste le finaliste: Juliette Debaecker SWE Danai Theodora Bakogianni GRE Alisa Launonen FIN Delisha Benelisa Domingos GER Nina Hejcíková SVK Alessia Succo ITA Anna Peeters FRA Tugba Yanilmaz TUR 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Italiani U18 Indoor 2026 | 60m Hs F | Alessia Succo Record del Mondo U18
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