LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Di Palma in finale nel giavellotto! Attesa per i 5000 di marcia e Alessia Succo
Nella sessione mattutina degli Europei U18 di atletica, la gara di giavellotto si conclude con la qualificazione in finale di un atleta. Nei primi salti del triplo, il tentativo di un concorrente viene giudicato nullo anche al secondo tentativo. Attesa per le prossime discipline, tra cui i 5000 di marcia e la gara di Alessia Succo. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 9.01: Nullo anche il secondo salto di Granai nel triplo. Resta una possibilità all’azzurro 9.00. Grande lancio di Antonio di Palma nel giavellotto: 73.28 e qualificazione in ghiaccio con belle speranze per la finale! 8.58. Ci sono due azzurri, Riccardo Rabai e Davide Sorressa al via della finale dei 5000 metri di marcia. Questi sono i protagonisti della gara che si svolgerà su pista: 1 Daniel Glennon (IRL) 21:26.23 2 Riccardo Rabai (ITA) 21:08.60 3 Vitalii Tarasiuk (UKR) 20:41.12 4 Marcos López (ESP) 20:31.29 5 Patrik Pivarski (CRO) 20:24. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Europei di Atletica Leggera Under 18 2026 Rieti in diretta streaming
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