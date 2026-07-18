CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 9.01: Nullo anche il secondo salto di Granai nel triplo. Resta una possibilità all’azzurro 9.00. Grande lancio di Antonio di Palma nel giavellotto: 73.28 e qualificazione in ghiaccio con belle speranze per la finale! 8.58. Ci sono due azzurri, Riccardo Rabai e Davide Sorressa al via della finale dei 5000 metri di marcia. Questi sono i protagonisti della gara che si svolgerà su pista: 1 Daniel Glennon (IRL) 21:26.23 2 Riccardo Rabai (ITA) 21:08.60 3 Vitalii Tarasiuk (UKR) 20:41.12 4 Marcos López (ESP) 20:31.29 5 Patrik Pivarski (CRO) 20:24. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Di Palma in finale nel giavellotto! Attesa per i 5000 di marcia e Alessia Succo

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