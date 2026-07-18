Alessia Succo ha preso parte alla terza giornata dei Campionati Europei U18 di atletica, che si stanno svolgendo in questa edizione del 2026. La manifestazione si sta svolgendo con aggiornamenti in tempo reale, e la sua presenza è stata segnalata come evento principale della giornata. La diretta copre le varie discipline in corso, offrendo aggiornamenti continui sui risultati e le prestazioni degli atleti partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei 2026 Under 18 di Rieti. Sabato 18 luglio, nella penultima giornata della rassegna continentale, lo stadio Raul Guidobaldi ospiterà un programma particolarmente intenso, con numerose possibilità di medaglia per la squadra italiana. Tra finali, semifinali, qualificazioni e l’inizio del decathlon, gli azzurri saranno protagonisti dalla prima mattina fino alla conclusione della sessione serale. Le maggiori attese riguardano Yasmine Lazouzi nei 2000 siepi, Poko Silvia Canape nel lungo, Gabriele Belardi nell’asta e Antony Del Pioluogo nel peso, senza dimenticare il debutto di Alessia Succo, una delle stelle più attese dell’intera manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: entra in scena Alessia Succo!

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EUROPEI U18 RIETI 2026 | 3000m Uomini | Finale

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