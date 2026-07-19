Durante la mattinata si sono concluse le gare di atletica degli Europei U18 2026. Nel pomeriggio si svolgerà la finale dei 10.000 metri di marcia, in cui sono state conquistate due medaglie. La finale di salto in alto femminile è prevista per le 16.00. La sessione mattutina si è chiusa alle 13:27 e si riprenderà alle 16.00 con la prova femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:27 Termina dunque la sessione mattutina. Quest’oggi si riprenderà alle 16.00 con la finale del salto in alto femminile. In casa Italia attesa per la finale dei 100 hs femminili di Alessia Succo, e le finalissime delle staffette miste. A più tardi! 13:25 Ed è medaglia d’oro per Lucy Bull. La britannica si laurea campionesse europea grazie alla spallata da 56.60. Argento per la croata Trogrlic (56.40), bronzo alla turca Bilgili (55.72). 13:24 E’ nullo il lancio dell’islandese Einarsdottir. Bull (GBR), Trogrlic (CRO) e Bilgili (TUR) certe del podio. Ora gli ultimi tentativi per decifrare il colore delle medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: due medaglie dalla marcia! Nel pomeriggio la finale di Alessia Succo, si riparte alle 16.00

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