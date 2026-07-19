LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | due medaglie dalla marcia! Alessia Succo e le staffette miste in finale
Due medaglie sono state conquistate nella marcia ai Campionati Europei U18 2026. L'atleta italiana Alessia Succo ha ottenuto una delle medaglie, mentre le staffette miste sono arrivate in finale. La finale del lancio del giavellotto femminile, con la partecipazione di un’atleta italiana, è iniziata alle 12:20. La diretta continua con aggiornamenti sugli eventi in corso e sui risultati delle competizioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:20 Iniziata anche la finale del lancio del giavellotto femminile con l’italiana Sara Fagnani. Di seguito l’elenco delle partecipanti: Dzlaugyte (LTU) Bull (GBR) Einarsdottir (ISL) Cernuho (LAT) Filipovic (CRO) Fagnani (ITA) Bilgill (TUR) Kornieleva (UKR) Bektas (TUR) Trogrilc (CRO) Erzen (SLO) Ligere (LAT) 12:16 Finale in programma nella sessione pomeridianaserale alle 18.20. La tedesca Domingos si presenterà con il miglior tempo, ovvero il 13.04 piazzato nella prima batteria, due centesimi meglio di Succo. 12:13 Senza forzare Alessia Succo domina la terza heat tagliando il traguardo in 13.06. L’italiana vola in finale con la greca Bakogianni (13. 🔗 Leggi su Oasport.it
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