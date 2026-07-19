LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | due medaglie dalla marcia! Alessia Succo e le staffette miste in finale

Notizia in breve

Due medaglie sono state conquistate nella marcia ai Campionati Europei U18 2026. L'atleta italiana Alessia Succo ha ottenuto una delle medaglie, mentre le staffette miste sono arrivate in finale. La finale del lancio del giavellotto femminile, con la partecipazione di un’atleta italiana, è iniziata alle 12:20. La diretta continua con aggiornamenti sugli eventi in corso e sui risultati delle competizioni.