Due medaglie sono arrivate dalla marcia agli Europei U18 2026. La staffetta mista femminile ha raggiunto la finale, mentre alle 11.15 si svolgeranno le semifinali delle staffette miste 1000 metri maschili, con l’Italia in gara nella seconda batteria. La diretta segue gli aggiornamenti in tempo reale dell'evento di atletica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 Alle 11.15 prenderanno il via anche le semifinali delle staffette miste 1000 metri maschili. L’Italia gareggerà nella seconda batteria. 11.01 La finale della staffetta femminile mista 1000 metri si terrà nella sessione pomeridiana alle 19.00. 10.58 Queste le 8 squadre qualificate in finale: Cechia, Spagna, Polonia, Grecia, Italia Gran Bretagna, Irlanda e Ucraina. 10.55 L’Italia non entra direttamente in finale, ma lo fa tramite tempo di ripescaggio. Le azzurre hanno fatto registrare il quinto tempo complessivo e accedono all’atto conclusivo dove si giocheranno le medaglie. 10.52 La Grecia vince la semifinale con il tempo di 2:08. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: due medaglie dalla marcia! La staffetta mista femminile approda in finale

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