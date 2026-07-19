LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Di Palma si gioca le medaglie azzurre di bronzo nella staffetta svedese
A 19.03, nella staffetta dei Campionati Europei U18, l’Italia ha visto la terza frazione di Calzolari, che ha ricevuto il testimone da Doualla con qualche metro di ritardo. Calzolari si è riportato in seconda posizione, mantenendo il passo vicino alla squadra ceca per metà percorso. La staffetta si è conclusa con le azzurre che hanno conquistato il bronzo, mentre Di Palma si è sfidato per le medaglie individuali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Per l’Italia decisiva la terza frazione di Calzolari, che ha ricevuto il testimone da Doualla con qualche metro di ritardo ma si è riportata prontamente in seconda posizione tallonando anche la Cechia per la prima metà. 19.02 Oro per la Cechia in 2:05.65 davanti alla Polonia (2:06.99) ed Italia (2:07.43) 19.02 Candidi a caccia della Polonia. L’Italia si gioca l’argento 19.01 Splendida terza frazione di Calzolari che passa il testimone in seconda posizione. Cechia ampiamente in testa. 19.01 Leggermente attardata l’Italia con il cambio tra Doualla e Calzolari 19.01 Buona partenza dell’italia con Castiglione che passa da Doualla sui 200 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Europei di Atletica Leggera Under 18 2026 Rieti in diretta streaming
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