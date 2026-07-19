LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Di Palma si gioca le medaglie azzurre di bronzo nella staffetta svedese

Notizia in breve

A 19.03, nella staffetta dei Campionati Europei U18, l’Italia ha visto la terza frazione di Calzolari, che ha ricevuto il testimone da Doualla con qualche metro di ritardo. Calzolari si è riportato in seconda posizione, mantenendo il passo vicino alla squadra ceca per metà percorso. La staffetta si è conclusa con le azzurre che hanno conquistato il bronzo, mentre Di Palma si è sfidato per le medaglie individuali.