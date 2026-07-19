CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:50 Errore in rincorsa per Laura Catalano, che si ferma senza neppure provare il salto. 16:49 Promossa subito la favorita Nizynska. Errore per Bighi, che ha bisogno di eguagliare il suo record personale. 16:46 Fuori anche l’ungherese Bakos e l’estone Laul. Restano in sei con due italiane! Bighi e Catalano sfidano Nizynska (POL), Redon (FRA), Volcker (GER) e Stuber (SUI). Si prosegue con la misura di 1.77. 16:44 Eliminate infatti la lituana Matukaityte, la polacca Kacmarkzyc e la britannica di origini italiane Alessia Scala. 16:42 Con ogni probabilità ci sarà una nuova scrematura ad 1.74. Diverse atlete sono spalle al muro con l’ultima opportunità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Bighi e Catalano impegnate nella finale dell’alto femminile

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