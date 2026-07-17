Ai Campionati Europei U18 di atletica, due atlete italiane si sono qualificate per le semifinali nei 200 metri, con un tempo di 24,36 secondi. Nel salto in alto, due atleti italiani sono approdati in finale, mentre un’altra atleta si è distinta con buoni risultati. Cresce l’attesa per le performance di un’atleta emergente nei 200 metri e per la finale di salto in alto. La manifestazione si svolge con aggiornamenti live e si concentra sulle qualificazioni e finali delle diverse discipline.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58: Due azzurre in semifinale nei 200! Margherita Cengarle conquista infatti la qualificazione alle semifinali grazie al tempo di 24?36, sufficiente per rientrare tra le ripescate. La quinta batteria è stata vinta dalla greca Maria Angelina Kokosi in 24?08, davanti alla britannica Holly Ryan, seconda in 24?10, e alla rumena Carolina-Andreea Punga, terza con lo stesso tempo (24?10). Quarta e qualificata direttamente anche la serba Sara?oki?, autrice del primato personale in 24?23. Accedono alle semifinali anche l’estone Grete Kiisler, quinta con il PB di 24?30, e proprio Margherita Cengarle, sesta in 24?36, entrambe ripescate grazie ai tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Bighi e Catalano volano in finale nell’alto! Bene Calzolari nei 200, cresce l’attesa per Kelly Doualla

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