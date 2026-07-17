Due atleti italiani si sono qualificati per la finale nell'alto agli Europei U18: uno dei due è Bighi, l’altro Catalano. La quarta sessione di gare, prevista alle 16.00, vedrà anche Randriamikasa tentare di raggiungere la finale nel salto in lungo. La diretta proseguirà con aggiornamenti in tempo reale. Per ora, si conclude la copertura, con l’appuntamento alle 16.00 per le prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59: per ora è tutto, appuntamento alle 16.00 per la quarta sessione di gare all’Europeo Under 18. Grazie per averci seguito e a più tardi. Buona giornata! 12.57: Ancora una buona sessione di gare per l’Italia con tanti passaggi del turno e un grande rammarico per la caduta di Crisci che avrebbe potuto ben figurare nei 400 ostacoli. 12.55: Si è chiuso anche il gruppo B del giavellotto dell’eptathlon e dunque chiusa la terza sessione di gare a Rieti. Questa la classifica dell’eptathlon quando mancano solo gli 800 di questo pomeriggio: 1 Alisa Launonen (FIN) 5290 punti 2 Svea Funck (GER) 5190 3 Fleur... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Bighi e Catalano in finale nell’alto! Randriamikasa sogna nel lungo, quarta sessione dalle 16.00

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