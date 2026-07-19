LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Bighi a medaglia nel salto in alto femminile attesa per Succo
Durante gli Europei U18 di atletica in diretta, l’azzurra Bighi ha conquistato una medaglia nel salto in alto femminile. La competizione ha visto anche l’eliminazione di Laura Catalano. Attualmente sono ancora in gara tre atlete: la polacca Nizynska, la tedesca Volcker e Bighi. Per ora, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui risultati finali o sulle posizioni delle atlete rimaste in gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:58 Eliminata invece Laura Catalano, ma c’è la medaglia in casa Italia! Restano in gara in tre, l’infallibile polacca Nizynska, la tedesca Volcker e l’azzurra Bighi. 16:57 SI! Ce la fa Alessandra Bighi, che eguaglia il suo primato personale balzando ad 1.77! 16:55 Secondo errore anche per Laura Catalano. Le azzurre hanno un solo altro tentativo. 16:54 A bersaglio con il secondo tentativo la tedesca Volcker, che prenota dunque un posto sul podio. 16:52 Peccato. Per un soffio Bighi manca l’appuntamento con il suo primato personale. Le resta una sola possibilità. 16:50 Errore in rincorsa per Laura Catalano, che si ferma senza neppure provare il salto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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