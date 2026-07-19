LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Bighi a medaglia nel salto in alto femminile attesa per Succo

Notizia in breve

Durante gli Europei U18 di atletica in diretta, l’azzurra Bighi ha conquistato una medaglia nel salto in alto femminile. La competizione ha visto anche l’eliminazione di Laura Catalano. Attualmente sono ancora in gara tre atlete: la polacca Nizynska, la tedesca Volcker e Bighi. Per ora, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui risultati finali o sulle posizioni delle atlete rimaste in gara.