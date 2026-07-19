Una atleta ha vinto la medaglia d’argento nel salto in alto femminile agli Europei U18 2026. La gara si è conclusa con questa premiazione. Nel lancio del giavellotto del decathlon, Muraru si è classificata quarta con 696 punti e Longhi sesta con 636 punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 E’ finita la gara del lancio del giavellotto del decathlon. Muraru e Longhi si piazzano rispettivamente quarto (696 punti) e sesto (636). 17.21 Nyzinska ovviamente potrà proseguire la gara alla ricerca del proprio personale (1.85). 17.20 Non va l’ultimo salto di Alessandra Bighi. L’azzurra conquista uno splendido d’oro migliorando anche il proprio record personale! 17.19 Gran bel salto di Karyna Nyzinska! La polacca supera, di nuovo all’ultimo tentativo, la misura. L’azzurra ha l’ultimo salto a disposizione per passare il 1.84. 17.18 Anche il secondo tentativo di Bighi a 1.84 non va a buon fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Bighi d’argento nel salto in alto femminile!

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