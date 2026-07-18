La finale del Mondiale tra Argentina e Spagna si gioca oggi, con Messi e Yamal in campo. La partita si tiene negli Stati Uniti, con una grande attesa tra i tifosi. Sono presenti entrambe le squadre con i loro giocatori più rappresentativi. La gara si svolge senza interruzioni e si decide sul campo chi sarà campione del mondo. La partita è visibile in diretta streaming e trasmessa su vari canali televisivi.

di Enrico Currò Attesa Finita: Finale Mondiale di Calcio tra Argentina e Spagna. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Finalmente è arrivato il momento tanto atteso per gli appassionati di calcio: la finale del Mondiale. L’Argentina, campione del mondo, si scontrerà con la Spagna, campione d’Europa, in una domenica che promette di essere memorabile e che coinvolgerà un pubblico stimato in oltre due miliardi di persone. Leo Messi, trentanovenne capitano dell’Argentina e grande protagonista della sua ultima avventura mondiale, si prepara a scendere in campo dopo aver segnato 8 gol in 7 partite. Messi ha parlato del giovane Lamine Yamal, suo possibile erede al Barcellona, sottolineando l’importanza di quest’occasione: “Yamal ha una grande chance, ma spero di vincere io con la mia squadra”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Argentina-Spagna: finale da sogno con Messi e Yamal in campo. Chi trionferà?

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Spain vs Argentina Final | Can Lamine Yamal & Spain Stop Lionel Messi's World Cup Dream | N18S

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