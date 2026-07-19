L'Italia più bella che c'è è un programma di La7.it che vuole raccontare il territorio in maniera inedita, con tutte le sue particolarità. Alla conduzione c'è Stefano Bini che ormai da anni ha esperienza nel settore Stefano Binici porta alla scoperta del territorio italiano conL’Italia più bella che c’è. Un programma che cerca di sviscerare la tradizione culinaria e culturale italiana, analizzando in puntate di 45 minuti un determinato territorio.L’appuntamento è ogni domenica su La7.ite poi due puntate speciali verranno trasmesse in seconda serata su La7: un bel banco di prova per la trasmissione. Va detto che negli ultimi anni la televisione è inondata di programmi che trattano il tema del food e della tradizione italiana ma poi ogni format ha la sua peculiarità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - L’Italia più bella che c’è: Stefano Bini sviscera il territorio in maniera inedita

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LITALIA PIÙ BELLA CHE CÈ: ACCENDE LA DOMENICA POMERIGGIO ESTIVA

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