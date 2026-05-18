A Cannes, molte celebrità sono state viste indossare la matita labbra, che si è affermata come accessorio di tendenza. Da alcune delle figure più note del mondo dello spettacolo, si nota come questa tecnica sia tornata in auge con uno stile più sobrio ed elegante. Le nuove versioni delle matite labbra presentano texture più naturali e una vasta gamma di tonalità che si adattano a diversi colori di mucosa e look di trucco, includendo anche opzioni trasparenti con effetti quasi invisibili.

D imenticate le matite labbra dal tratto troppo marcato e artificiale. Oggi, tornano protagoniste con una nuova eleganza, con texture più naturali e un’ampia gamma di tonalità capaci di adattarsi a ogni colore di mucosa labiale e makeup, fino alle versioni trasparenti dall’effetto impercettibile. Le matite labbra stanno vivendo una vera stagione d’oro, come dimostrano l’aumento delle ricerche online e delle vendite, ma anche gli ultimi primi piani dal Festival di Cannes 2026: da Bella Hadid a Georgina Rodriguez, passando per Carla Bruni e Barbara Palvin, non c’è celeb che non la indossi, in maniera più o meno marcata, ma protagonista. Più versatile e contemporanea che mai. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Bella Hadid a Georgina Rodriguez, passando per Carla Bruni e Barbara Palvin, non c'è celeb a Cannes che non la indossi, in maniera più o meno marcata, ma protagonista. Parliamo della matita labbra, vero must have

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