La Maremma va su ’La7it’ accompagnata da Stefano Bini

La Maremma sarà tra le grandi protagoniste de L’Italia più bella che c’è, il nuovo format di La7.it condotto dal giornalista grossetano Stefano Bini, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di alcune delle località più suggestive del Paese. Tra le nove puntate in programma, due saranno dedicate al territorio grossetano, con un viaggio tra storia, natura, tradizioni e gastronomia. Si parte oggi con Grosseto e Castiglione della Pescaia. La puntata racconta due realtà accomunate da un percorso di valorizzazione del patrimonio storico e ambientale: dalle mura medicee del capoluogo, ancora perfettamente conservate, al centro storico con piazza Dante e corso Carducci, fino alla tradizione dei butteri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Maremma va su ’La7.it’ accompagnata da Stefano Bini

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