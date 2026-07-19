La felicità per aver conquistato la fascia di Miss Bologna 2026 è durata pochissimo per Marta Bunda, 24 anni, nata in Emilia da genitori di origini congolesi. Subito dopo la proclamazione, infatti, i suoi profili social sono stati letteralmente presi d'assalto da utenti che hanno postato insulti razzisti. La giovane ha deciso di ignorare le offese e di non rispondere a tono, limitandosi a ringraziare la propria community per la massiccia ondata di solidarietà ricevuta. "Grazie per i bellissimi messaggi. Sto cercando di rispondere a tutti, ma siete davvero tantissimi", ha scritto la 24enne imolese, "purtroppo, al mondo ci sono persone che non sanno cosa significhi l'umanità, ma per fortuna ce ne sono molte altre come voi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "L'Italia non sarà mai il tuo Paese".Chi è Marta Bunda, 24enne Miss Bologna al centro delle polemiche

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