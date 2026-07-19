L’Italia ha vinto il bronzo nella staffetta svedese ai campionati europei under 18 allo Stadio Guidobaldi di Rieti. Doualla ha ottenuto un ottimo risultato sui 200 metri, mentre nella stessa manifestazione il quartetto composto da Castiglione, Calzolari e Candidi si è piazzato sul podio. La competizione si è conclusa oggi, con le prove di staffetta che hanno assegnato le medaglie agli atleti italiani.

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta svedese agli Europei U18 di atletica, che si concludono oggi allo Stadio Guidobaldi di Rieti. Il quartetto femminile è riuscito a salire sul terzo gradino del podio in questa prova a distanze crescenti: la prima atleta corre 100 metri e passa il testimone alla seconda, che si impegna sul mezzo giro di pista; a seguire una frazione sui 300 metri e poi l’ultima componente che si prodiga sui 400 metri. Le azzurre hanno chiuso con il tempo di 2:07.43, rimpinguando il bottino del Bel Paese in questa rassegna continentale di categoria di fronte al proprio pubblico. Giorgia Castiglione si è resa protagonista di un buon lancio e ha dato il cambio a Kelly Doualla, grande promessa del movimento tricolore e fresca Campionessa d’Europa sui 100 metri con il perentorio crono di 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia festeggia nella staffetta svedese: Doualla brillante sui 200, podio agli Europei U18 con Castiglione, Calzolari e Candidi

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