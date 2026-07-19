L’irrefrenabile Pogacar Domina anche sui Vosgi Fanno 25 vittorie al Tour

Pogacar ha conquistato la sua vittoria sui Vosgi, aggiungendo un’altra vittoria alla sua lunga serie nel Tour. Durante la corsa, è stato isolato dai compagni, e sono stati tentati vari tentativi di rallentarlo, anche aumentando il ritmo. Tuttavia, nessuno è riuscito a fermarlo, e alla fine ha mantenuto la testa della gara, consolidando le sue 25 vittorie in questa edizione.

Lo isolano dai compagni, provano persino a tirargli il collo alzando il ritmo, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso: non c’è montagna che fermi Pogacar. Anche sui Vosgi, il marziano in giallo detta legge, un po’ meno sorridente ma col ghigno di chi è consapevole di sbriciolare il Tour. E’ un assolo che sigilla una giornata esaltante, perché a recitare alla grande non è solo il vincitore, ma pure i vinti: il delirio della gente sull’ultima salita spiega meglio delle parole. Anche la seconda volta a Le Markstein, stavolta su un’inedita ciclabile all’insù, è targata Pogacar. Con una differenza: tre anni fa il Tour l’aveva perso, quest’anno lo sta triturando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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