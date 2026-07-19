L’Iran uccide soldati Usa Khamenei accusa Trump | Firma priva di valore

Un attacco a una base militare in Giordania ha causato due morti e un disperso tra le forze presenti. Nel frattempo, la guida suprema iraniana ha dichiarato che l’accordo con gli Stati Uniti è terminato e ha accusato l’ex presidente di aver firmato un documento senza valore. In risposta, si sono intensificati i raid militari nella regione.

Due vittime e un disperso nell’attacco a una base in Giordania. Affondo della guida suprema: intesa finita. E si moltiplicano i raid. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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