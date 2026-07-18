Due soldati Usa uccisi dall’Iran in Giordania E Khamenei rinnega l’accordo | La firma di Trump vale zero – La diretta

Due soldati statunitensi sono stati uccisi in Giordania in un attacco attribuito all’Iran. Nel frattempo, il leader iraniano ha dichiarato che l’accordo firmato dall’amministrazione precedente degli Stati Uniti non ha valore, definendolo nullo. La presenza militare statunitense nella regione si mantiene con operazioni che prevedono raid contro obiettivi iraniani, con il Centcom che ha annunciato nuove azioni per ridurre le capacità militari dell’Iran. Sono state segnalate esplosioni a Sirik e Bandar Abbas, secondo fonti locali.

Settima notte consecutiva di attacchi Usa contro l’ Iran: il Centcom ha annunciato nuovi raid per «continuare a ridurre le capacità militari iraniane» Secondo l’agenzia Mehr sono state segnalate esplosioni a Sirik e Bandar Abbas. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno otto morti e 20 feriti secondo i media di regime, mentre i pasdaran rivendicano attacchi contro basi Usa in Kuwait, Qatar, Bahrein, Giordania e Oman, promettendo di continuare «finché non sarà ripristinata la calma lungo la costa meridionale e nello Stretto di Hormuz». Secondo il ministero della Salute iraniano, dalla ripresa dei combattimenti si contano almeno 38 vittime e oltre 400 feriti. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Iran.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra Iran-Usa, il generale Bellacicco: «Ecco quanto durerà»

Notizie e thread social correlati

Iran, per il Wsj Trump riprenderebbe la guerra solo se venissero uccisi soldati Usa – La direttaSecondo il Wall Street Journal, l’ex presidente degli Stati Uniti avrebbe dichiarato che riprenderebbe l’uso della forza militare contro l’Iran solo...

Leggi anche: L’Iran colpisce Bahrein, Giordania e Kuwait. Teheran: 30 civili uccisi in attacchi Usa – La diretta

Temi più discussi: Trump: 'Hormuz aperto tranne che per l'Iran. Accordi commerciali al posto della tassa al 20%'; Terza notte di attacchi Usa sull’Iran. Teheran: Colpite due petroliere, un morto; Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Trump: 'Non sono sicuro di voler chiudere un accordo con l'Iran'.

Due soldati Usa uccisi nell'attacco iraniano in Giordania(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - Due militari americani i in Giordania sono rimasti uccisi in azione durante un attacco dell'Iran ieri. Lo annuncia il Comando centrale in un post su X. Altri quattro sono ... corrieredellosport.it

Medio Oriente, attacco iraniano in Giordania: 2 soldati Usa uccisi e altri 4 feritiL'esercito iraniano ha dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi Usa in Bahrein e Kuwait. In Bahrein 'sono stati presi di mira l'area di stazionam ... ansa.it