L’Iran bombarda l’intesa per le violazioni Usa

L'Iran ha lanciato attacchi contro Kuwait, Bahrein, Giordania, Qatar e Arabia Saudita in risposta alle violazioni degli Stati Uniti. Due soldati americani sono morti negli scontri. I Pasdaran hanno avvertito che chi ospita truppe statunitensi deve essere preparato a difendersi.

La rappresaglia di Teheran piomba su Kuwait, Bahrein, Giordania, Qatar e Arabia Saudita. Morti due soldati americani. I Pasdaran: «Chi ospiterà truppe di Washington stia pronto a difendersi». Colpiti siti di desalinizzazione da entrambe le parti del Golfo Persico. Non si placa la tensione militare tra Washington e Teheran. Ieri, Centcom ha condotto nuovi attacchi contro il regime khomeinista, annunciando di aver colpito «siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime». Inoltre, secondo l’agenzia di stampa iraniana Tasnim (che è collegata ai Pasdaran), gli Usa avrebbero colpito un impianto di desalinizzazione nel villaggio di Bonji. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele

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#RelataRefero #USA colpiscono infrastrutture civili intensificando gli attacchi contro l' #Iran. #Iran bombarda le basi #USA in #Bahrein, #Giordania, #Kuwait, #Oman e #Qatar. theguardian.com/world/2026/jul… x.com

VS escalates conflict with attacks on infrastructure, Iran bombards neighboring countries reddit

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