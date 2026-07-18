L'Iran ha annunciato di aver sospeso gli impegni presi nel memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, accusando Washington di aver violato l’accordo. La decisione è stata comunicata dopo che l’Iran ha attribuito a Washington la responsabilità per recenti attacchi contro la Repubblica islamica. La sospensione riguarda le attività previste dall’accordo, senza specificare ulteriori dettagli sulle misure adottate. La mossa segue le tensioni tra i due paesi e le accuse di violazione reciproca.

L'Iran ha annunciato la sospensione dei propri impegni previsti dal memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, accusando Washington di aver violato per prima l'accordo con i recenti attacchi contro la Repubblica islamica. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi, citato dall'agenzia iraniana Fars. "Gli Stati Uniti hanno violato e sospeso tutti i loro impegni nell'ambito del memorandum di Islamabad", ha affermato Gharibabadi, aggiungendo che anche Teheran ha deciso di interrompere l'attuazione dell'intesa. "Abbiamo sospeso i nostri obblighi e l'applicazione dell'accordo. In questo momento siamo impegnati a difendere il Paese", ha concluso il viceministro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Teheran sospende impegni intesa con Usa per "violazioni" Washington

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