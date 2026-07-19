Il caso di Mario Roggero ha suscitato reazioni politiche, con il centrosinistra che critica la visita di Salvini nel carcere di Bollate e l’uso politico della vicenda da parte della maggioranza. Giuseppe Conte ha poi intensificato le tensioni, accusando il governo di fare propaganda e definendolo “di sciacalli”.

Il caso di Mario Roggero continua ad alimentare il confronto politico. Dopo le prime reazioni critiche del centrosinistra alla visita di Matteo Salvini nel carcere di Bollate e all’uso politico della vicenda da parte della maggioranza, è stato Giuseppe Conte ad alzare il livello dello scontro. Il presidente del M5s accusa il centrodestra di utilizzare il caso del gioielliere di Grinzane Cavour per alimentare l’idea della giustizia fai da te e coprire il fallimento delle politiche sulla sicurezza. "Nella maggioranza fanno a gara a chi primeggia nello sciacallaggio sul caso del gioielliere, per cui non c’entra nulla la legittima difesa ", scrive Conte sui social. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ira del campo largo: "Governo di sciacalli. Fanno propaganda"

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