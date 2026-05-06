Gaza il piano del governo da 1,5 milioni di euro per gli studenti palestinesi L’ira di Avs | È propaganda non possono venire in Italia

Il governo ha annunciato un finanziamento di 1,5 milioni di euro destinato agli studenti palestinesi di Gaza per sostenere l’accesso all’istruzione e la continuità delle attività scolastiche. Tuttavia, questa misura ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune associazioni che l’hanno definita propaganda e hanno contestato la possibilità di trasferirsi in Italia. La questione riguarda il supporto ai giovani coinvolti nel conflitto e le modalità di attuazione del piano.

Un passo concreto per garantire il diritto allo studio e la continuità didattica ai giovani in fuga dal conflitto in Medio Oriente. Il ministero dell’Istruzione e del merito ha pubblicato oggi il bando ufficiale destinato alle scuole statali, paritarie e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia) che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. L’avviso mette a disposizione risorse pari a 1,5 milioni di euro per finanziare azioni formative e di supporto mirate. «Ho mantenuto una promessa fatta ai giovani studenti palestinesi che abbiamo accolto fra noi perché non perdessero la possibilità di un futuro degno.🔗 Leggi su Open.online

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