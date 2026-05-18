Sondaggi politici gli italiani non si fidano del governo e aumenta il vantaggio del campo largo
Gli ultimi sondaggi politici mostrano che gli italiani continuano a non fidarsi del governo, mentre il vantaggio del campo largo rispetto alle destre si amplia. Fratelli d’Italia si conferma come il primo partito, ma la distanza tra il campo largo e le forze di destra si accentua rispetto alle settimane precedenti. Anche i dati raccolti dall’istituto Emg per il programma di Rai 3 confermano questa tendenza, senza che siano segnalate variazioni significative rispetto alle rilevazioni recenti.
Fratelli d’Italia resta il primo partito, ma il vantaggio del campo largo sulle destre aumenta. Gli ultimi sondaggi confermano il trend delle scorse settimane e anche la rilevazione di Emg per Linea Notte (Rai 3) non fa eccezione. Sul fronte delle intenzioni del voto, il dato più rilevante di questo sondaggio riguarda il vantaggio del campo largo che aumenta nei confronti della coalizione attualmente al governo. Uno scenario che va di pari passo con la bassa fiducia che gli italiani hanno nel governo: il 64% degli elettori esprime infatti un giudizio negativo sull’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Sondaggi elettorali, aumenta il vantaggio del campo largo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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