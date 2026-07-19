L’assessora regionale alla logistica ha annunciato che si punta a incrementare il trasporto di merci su ferro e a sviluppare un sistema logistico integrato. Nel frattempo, si discute dell’eventuale ingresso di Msc nell’interporto di Bologna, una proposta che sta suscitando reazioni nel settore. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma l’attenzione rimane alta sulla possibile evoluzione delle infrastrutture logistiche nella regione.

L’ipotesi dell’ingresso di Msc nell’interporto di Bologna agita le acque della logistica emiliano-romagnola. A intervenire sulla possibile operazione è stata l’assessora regionale alla Mobilità e ai Trasporti Irene Priolo, che ha scelto la linea della prudenza: «Sono indiscrezioni di stampa e vedremo se questa ipotesi si concretizzerà o meno, perché le situazioni possono cambiare anche all’ultimo momento». L’assessora ha però riconosciuto il peso del gruppo della famiglia Aponte: «Si tratta di un operatore internazionale molto forte e strutturato, ma sono abituata a commentare le situazioni soltanto quando si sono effettivamente realizzate». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - L'intesa sulla logistica in Emilia-Romagna, l'assessora Priolo: «Più merci su ferro e sistema integrato»

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