A Fiera Milano si è tenuto un evento dedicato alla logistica, con un'attenzione particolare ai trasporti di merci e persone. La questione principale riguarda la carenza di conducenti, che ha raggiunto quota 40.000 unità, creando una sfida nel settore. Nonostante l'adozione di tecnologie avanzate, la mancanza di personale qualificato rappresenta un problema crescente per le aziende coinvolte. La situazione evidenzia come il settore dei trasporti abbia bisogno di risposte concrete per affrontare questa emergenza.

Milano, 15 mag.(Adnkronos) - Nel mondo dei trasporti e della logistica la tecnologia corre veloce, ma a mancare sono sempre più le persone. In Italia si stimano quasi 40.000 posti vacanti, che diventano 500.000 in Europa, tra autisti del trasporto merci e conducenti del trasporto passeggeri: numeri che mettono in difficoltà un settore strategico per l'economia del Paese e che aprono, allo stesso tempo, nuove prospettive occupazionali per le giovani generazioni. Una carenza strutturale che riguarda l'equilibrio stesso del settore, sempre più segnato dall'invecchiamento della forza lavoro – l'età media di un conducente in Italia è 45 anni –e dalla difficoltà di attrarre nuove generazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Logistica, a Fiera Milano focus su trasporto merci e persone: sfida è lavoro, mancano 40mila conducenti

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Mancano 37.000 autisti, logistica cerca 'professionisti del trasporto'

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