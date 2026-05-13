Dal 13 al 16 maggio si svolge a Milano Transpotec Logitec, una delle principali fiere italiane dedicate al settore del trasporto merci e della logistica. Tra gli eventi in programma, un tavolo di discussione vede coinvolto il comitato centrale degli autotrasportatori, che si concentra sulle questioni legate al settore. La manifestazione attira operatori e rappresentanti di aziende provenienti da diverse parti del paese.

Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - Dal 13 maggio al 16 maggio si tiene a Milano il Transpotec Logitec, la più importante manifestazione in Italia per il trasporto merci e la logistica. Per la giornata inaugurale è previsto il convegno 'Trasporti passeggeri e merci, politiche pubbliche e transizione: il sistema si confronta', all'interno del quale si terrà il tavolo trasporto merci-logistica organizzato dal comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi e incentrato sul settore del trasporto su strada e della logistica, le relative problematiche e prospettive e gli interventi in corso da parte del comitato centrale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comitato centrale degli autotrasportatori al Transpotec, tavolo su trasporto merci-logistica

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