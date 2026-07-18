Francia-Inghilterra oggi la finale per il terzo posto | probabili formazioni orario e dove vederla in TV

Oggi si disputa a Miami la partita per il terzo posto del Mondiale 2026 tra Francia e Inghilterra. Le due squadre cercano di concludere il torneo sul podio, anche se non si tratta della finale. Le formazioni probabili sono state annunciate, e l'incontro sarà trasmesso in diretta TV. L’orario di inizio e i dettagli sulla copertura televisiva sono disponibili, ma non sono stati ancora comunicati ufficialmente.

Miami, 18 luglio 2026 - Non sarà la finale che entrambe sognavano, ma Francia e Inghilterra hanno ancora un obiettivo da raggiungere: chiudere il Mondiale 2026 sul podio. Bleus e Tre Leoni si affrontano questa sera nella finale per il terzo posto, in programma all' Hard Rock Stadium di Miami, dopo aver salutato il sogno iridato in semifinale. La nazionale di Didier Deschamps, che lascerà la panchina transalpina dopo quindici anni, è stata eliminata dalla Spagna con un 2-0, mentre gli inglesi di Thomas Tuchel hanno ceduto 2-1 all' Argentina campione del mondo in carica. Per la Francia sarebbe il terzo piazzamento sul gradino più basso del... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Francia - Inghilterra, Pronostico Finale 3° Posto Mondiali 2026 | Quote, Analisi

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Francia-Inghilterra per il 3° posto ai Mondiali, orario e dove vederla oggi in TV: le formazioni della finalinaOggi si gioca la partita per il terzo posto ai Mondiali tra Francia e Inghilterra.

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