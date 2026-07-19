L'Inghilterra sta valutando il futuro dell'allenatore della nazionale dopo aver concluso la competizione al terzo posto, risultato che rappresenta il miglior piazzamento dal 1966. Nonostante il risultato positivo, la posizione del tecnico attuale non è considerata stabile. Tra le ipotesi di sostituzione ci sono nomi come Howe e Pochettino, mentre si fanno anche i nomi di figure come Pep Guardiola. La federazione sta analizzando le opzioni per la gestione della squadra nei prossimi impegni.

Nonostante l'Inghilterra abbia ottenuto, con il terzo posto, il suo miglior risultato dopo la Coppa del mondo del 1966, la panchina dei Tre Leoni è tutt'altro che solida. Il ko in semifinale contro l'Argentina ha lasciato ferite profonde e aperto un processo mediatico violento contro Thomas Tuchel. Sotto accusa c’è la gestione dell'ultima mezz'ora ad Atlanta: avanti 1-0, l'Inghilterra si è letteralmente consegnata all'Albiceleste, abbassando il baricentro e subendo la rimonta., Le ricostruzioni di Dazn News Uk evidenziano la furia dei critici non solo per le scelte tattiche, ma anche per le dichiarazioni post-partita del ct tedesco, che ha difeso il suo approccio tirando in ballo il Dna del calcio inglese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'Inghilterra riflette sul futuro di Tuchel per Euro 2028: da Pep a Howe e Pochettino le suggestioni per il futuro

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