Tuchel annuncia | Resto fino a Euro 2028 Ma in Inghilterra è bufera | Spia tedesca Come con l' Italia

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico tedesco ha annunciato che rimarrà alla guida della nazionale fino al 2028, confermando l’impegno dopo l’eliminazione in semifinale contro l’Argentina. La notizia è stata riportata da una fonte britannica, che ha sottolineato la volontà di proseguire il percorso. In Inghilterra, però, le reazioni sono state dure, con accuse di spionaggio tedesco e paragoni con le modalità adottate durante il rapporto con l’Italia.

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Nonostante l'eliminazione in semifinale contro l'Argentina, Thomas Tuchel continuerà a guidare l'Inghilterra. Come riportato da Sky Sports UK infatti, il ct tedesco ha confermato che rispetterà il contratto fino agli Europei del 2028: "Andiamo avanti. Il mio contratto è fino agli Europei in casa. In questo momento è difficile guardare così avanti, ma non vedo l'ora". Prima, però, i Tre Leoni chiuderanno l'avventura Mondiale giocando contro la Francia nella finale per il terzo posto e poi per molti in Inghilterra sarebbe ora che si chiudesse anche l'avventura sulla panchina della nazionale del tecnico tedesco, già nel mirino della critica per le convocazioni pre-mondiali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Tuchel annuncia: "Resto fino a Euro 2028". Ma in Inghilterra è bufera: "Spia tedesca. Come con l'Italia"
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