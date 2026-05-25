Il Bournemouth ha avviato trattative per acquistare l’esterno brasiliano, attualmente in prestito all’Inter. La società inglese si interessa a Luis Henrique dopo i mesi passati come riserva di Dumfries, fermo per infortunio. L’Inter sta valutando il futuro del giocatore, che non ha ancora una decisione definitiva. La trattativa tra le parti è in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi.

Il prolungato periodo d’assenza dai campi di gioco di Denzel Dumfries a causa di un infortunio nel corso della stagione 2025-2026 ha concesso una maglia da titolare fissa a Luis Henrique, impiegato stabilmente nelle diverse competizioni nazionali e internazionali che hanno visto protagonista l’ Inter. Il calciatore brasiliano ha avuto la concreta opportunità di misurarsi con continuità sia nel contesto tattico del campionato italiano sia sul prestigioso palcoscenico della Champions League. Questa presenza costante sul terreno di gioco ha permesso allo staff tecnico nerazzurro di compiere una serie di valutazioni approfondite sulle reali attitudini del ragazzo, analizzandone i punti di forza e i limiti strutturali emersi durante i mesi di massima emergenza nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter riflette sul futuro di Luis Henrique: il Bournemouth si muove per l’esterno brasiliano dopo i mesi da vice Dumfries

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INTER, OFFERTA SERIA PER LUIS HENRIQUE: ECCO CHE SIGNIFICA. E SUL DOPPIO COLPO...

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