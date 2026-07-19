Durante una processione religiosa, il simulacro della Beata Vergine del Rosario si fermerà davanti alla caserma dei Carabinieri, dove si inchinerà. I militari dell’Arma risponderanno con un omaggio floreale alla Patrona. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni e rappresenta un gesto simbolico di vicinanza tra la comunità e le forze dell’ordine. La processione continuerà dopo l’omaggio, senza ulteriori interventi.

Tarantini Time Quotidiano Quando il corteo religioso arriverà davanti alla Stazione dei Carabinieri, la processione si fermerà. Il simulacro della Beata Vergine del Rosario si inchinerà davanti alla caserma e i militari dell’Arma renderanno omaggio alla Patrona con un mazzo di fiori. È un momento destinato a ripetersi anche quest’anno, dopo essere stato introdotto per la prima volta nel 2025, e che ormai rappresenta uno dei passaggi più significativi della festa del Patrocinio della Madonna del Rosario. L’idea porta la firma del comandante della Stazione Carabinieri di Montemesola, il luogotenente Francesco Muolo. Una proposta accolta senza esitazioni dalla Confraternita del Santissimo Rosario e dal parroco, don Andrea Casarano, che hanno riconosciuto in quel gesto un significato capace di andare ben oltre il protocollo o la tradizione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Segui gli aggiornamenti su Madonna.

© Tarantinitime.it - L’inchino della Madonna ai Carabinieri, il simbolo di una comunità che sceglie la legalità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUndecimo Comandamento di Anton Giulio Barrili (1836–1908) | Audiolibro completo

Notizie e thread social correlati

Grottaminarda, la Biblioteca “Osvaldo Sanini” rinasce: simbolo di una comunità che investe nella culturaÈ stato inaugurato il nuovo allestimento della Biblioteca Comunale “Osvaldo Sanini” a Grottaminarda.

Palmi: la barca dei trafficanti diventa simbolo della legalitàA Palmi, un'imbarcazione usata dai trafficanti è stata recuperata e destinata a uso pubblico, diventando simbolo di legalità.

Argomenti più discussi: Justin Bieber, Madonna e Shakira si esibiranno alla finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.; Sestri Levante si appresta a celebrare la Madonna del Carmine; Un mese senza posta Da Madonna dell’Albero l’appello dei residenti.

Inchino della Madonna al boss, parla Domenico GiannettaPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it