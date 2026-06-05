Palmi | la barca dei trafficanti diventa simbolo della legalità

Notizia in breve

A Palmi, un'imbarcazione usata dai trafficanti è stata recuperata e destinata a uso pubblico, diventando simbolo di legalità. La barca, precedentemente impiegata nel traffico, sarà dedicata a due figure considerate eroi. La trasformazione dell’imbarcazione in bene collettivo mira a rappresentare un messaggio di contrasto alla criminalità. La decisione è stata presa dalle autorità locali, che hanno avviato un percorso di riutilizzo dell’oggetto.