Palmi | la barca dei trafficanti diventa simbolo della legalità
A Palmi, un'imbarcazione usata dai trafficanti è stata recuperata e destinata a uso pubblico, diventando simbolo di legalità. La barca, precedentemente impiegata nel traffico, sarà dedicata a due figure considerate eroi. La trasformazione dell’imbarcazione in bene collettivo mira a rappresentare un messaggio di contrasto alla criminalità. La decisione è stata presa dalle autorità locali, che hanno avviato un percorso di riutilizzo dell’oggetto.
Come può un'imbarcazione usata dai trafficanti diventare un bene pubblico?. Chi sono i due eroi a cui sarà dedicata la barca?. Cosa accadrà concretamente all'Ocean Dream dopo la cerimonia di sabato?. Perché questo progetto trasforma i beni confiscati in strumenti educativi?.? In Breve Cerimonia prevista sabato 6 giugno 2026 alle ore 10:00 presso il porto di Palmi Taureana.. Imbarcazione Jeanneau Sun Odyssey 42 di 12,8 metri destinata a formazione e inclusione sociale.. L'Ocean Dream entra in una flotta nazionale composta da ventinove imbarcazioni della legalità.. Evento moderato dal giornalista Arcangelo Badolati con veleggiata simbolica prevista alle ore 11:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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