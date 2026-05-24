Grottaminarda la Biblioteca Osvaldo Sanini rinasce | simbolo di una comunità che investe nella cultura
È stato inaugurato il nuovo allestimento della Biblioteca Comunale “Osvaldo Sanini” a Grottaminarda. La cerimonia ha visto il taglio del nastro, con la presenza di rappresentanti locali e cittadini. La struttura, rinnovata, torna a essere un punto di riferimento culturale per la comunità. La riapertura sottolinea l’impegno del Comune nel sostenere le attività culturali e il valore dell’istituzione per il territorio. La biblioteca rappresenta ora un luogo di incontro e di promozione della cultura locale.
Taglio del nastro per la rinnovata Biblioteca Comunale “Osvaldo Sanini”: la cultura una priorità. La cultura non è “secondaria” nella scala delle priorità amministrative di Grottaminarda e non lo è nemmeno per i cittadini. Lo dimostra la riapertura della Biblioteca Comunale “Osvaldo Sanini”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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